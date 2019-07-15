İsrail, Lübnan deniz ve hava sahasını ihlal etti

Al Ahed kanalına göre, Lübnan Ordu komutanlığı bir bildiri yayınlayarak, İsrail’e ait bir savaş gemisinin dün Lübnan kar sularını ihlal ettiğini açıkladı.

Bu geminin Lübnan’ın güneyinde yer alan Ras al-Nakura bölgesinden ülkenin kara sularına girdiği belirtildi.

Lübnan Ordu Konutanlığı ayrıca İsrail’e ait bir casus uçağının da ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

İsrail’in Lübnan'a yönelik gayri meşru eylemleri bu ülkenin ordusunun Beyrut’taki BM temsilcileri ile görüşme sırasında ele alınacak.