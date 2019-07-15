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15 Temmuz 2019 - 12:53

İsrail, Lübnan deniz ve hava sahasını ihlal etti

İsrail, Lübnan deniz ve hava sahasını ihlal etti

Lübnan Ordu komutanlığı, bu ülkenin hava ve deniz sahasının İsrail tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Al Ahed kanalına göre, Lübnan Ordu komutanlığı bir bildiri yayınlayarak, İsrail’e ait bir savaş gemisinin dün Lübnan kar sularını ihlal ettiğini açıkladı.

Bu geminin Lübnan’ın güneyinde yer alan Ras al-Nakura bölgesinden ülkenin kara sularına girdiği belirtildi.

Lübnan Ordu Konutanlığı ayrıca İsrail’e ait bir casus uçağının da ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

İsrail’in Lübnan'a yönelik gayri meşru eylemleri bu ülkenin ordusunun Beyrut’taki BM temsilcileri ile görüşme sırasında ele alınacak.

News Code 1879895
Ruya FEREYDUNI

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