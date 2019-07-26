Hizbullah sadece askeri boyutla sınırlı değil

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu harekete bağlı İnşaat Cihad Örgütü’nün kuruluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, El Manar televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, bu kuruma da ABD tarafından ambargo uygulandığını belirterek, “Bu kurum başlangıçtan itibaren direnişin bir parçasıydı ve bununla iftihar ediyoruz.” dedi.

Hasan Nasrullah, Hizbullah’ın sadece askeri boyutla sınırlı kalmadığını ifade ederek, bu hareketin siyasi, kültürel ve sağlık ile diğer alanlarda da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah, İnşaat Cihad Örgütü’nün '33 Günlük Lübnan Savaşı' sonrası ülkede farklı projelere imza attığına dikkati çekti.

Lübnan'daki gelişmeleri değerlendiren Hasan Nasrullah, "Bazıları Hizbullah’ın Lübnan’ı yönettiğini ve meclis, yargı, ordu ile hükümeti kontrol ettiğini sanıyolar. Bunlar Lübnan tarihindeki en büyük yalandır. Bu iddiaları öne sürenlerin amacı halkı kışkırtıp kaos yaratmaktır." açıklamasını yaptı.