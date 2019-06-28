İran her türlü saldırıya cevap vermeye hazır

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran İslam Devirimi Lideri Ayetullah Hamanei’yi takdir eden Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "İslam dünyasının özellikle Lübnan, Filistin, Irak, Suriye ve Yemen'deki direnişin güçlü olması adil, salih, tedbirli ve bilgin olan İran İslam Devirimi Lideri’nin birer kazanımıdır." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında, şunları konuştu:

"Bu gurur verici bir eylemdi. Söz konusu olay, özel bir duruma gelindiğine işaret ediyor. İran için kesin bir zafer vaat ederken düşmanın hezimete uğracağı mesajını veriyor.

ABD İHA’sının düşürülmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin parmaklarının tetikte olduğunu ve toprakları ile menfaatlerini hedef alan saldırılara cevap vermeye hazır olduğunu göstermiştir."

Suriye, Irak, Filistin ve Yemen’de direniş cephesinin kazandığı zaferlerin ABD’nin bölgedeki başarısızlığına işaret ettiğini anlatan Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "İran İslam Cumhuriyeti’nin önleyici stratejisi açık ve güçlü bir stratejidir. Yerli yapım 'Hordad-3' hava savunma sistemi düşmanlar için açık bir mesaj gönderdi.” açıklamasını yaptı.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, ülkenin ekonomik sorunlarına değinerek, "Günümüzdeki ekonomik sorunların bir kısmının hükümet bütçesinin petrol gelirlerine bağımlılığı konularıyla ilgili olduğunu bilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.