Lübnan'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

Hamas'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, "Yüzyılın Anlaşması" ile Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştayı protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplandı.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, burada yaptığı konuşmada, "Bahreyn Çalıştayı ile Filistin, Filistinlilerin hakları ve kutsallarını satma kutlamasını yapmak istiyorlar. Ancak bizlere yeryüzündeki tüm para ve altınları verseniz dahi topraklarımız ile kutsallarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Abdulhadi, "Filistinliler olarak, topraklarımızı ve değişmez ilkelerimizi bir avuç mal karşılığında satmamızı teklif edenlere birlik içinde karşı duracağız." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması"nın boşa çıkarılması için Filistin davasını destekleyenlere harekete geçme çağrısında bulunan Abdulhadi, Filistinlilerin tüm kesimleriyle bu anlaşmaya karşı çıktığına vurgu yaptı.

"Manama'da komplolar için toplanıyorlar"

Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye yetkililerinden Bessam Hamud da "Manama'da komplolar için toplanıyorlar. Gerçekleri inkar etmek için Arap ve Müslüman halklara cazibeli teklifler sunuyorlar." diye konuştu.

Lübnanlılar olarak "Yüzyılın Anlaşması"na karşı dik duracaklarını dile getiren Hamud, bahsi geçen anlaşmanın işgal altındaki Filistin ve Lübnan topraklarını hedef aldığını kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Kaynak: gzt.com