Ensarullah BAE'nin yeni Yemen kararını olumlu karşıladı

Almasirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah hareketi siyasi konseyi üyesi Muhammed Bahiti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'le ilgili askeri ve siyasi yaklaşımını değiştirmesini memnuniyetle karşıladı.

Muhammed Bahiti, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yemen ordusunun BAE'ye yönelik operasyonlarının durudurulması Yemen'de bize karşı savaşan BAE güçleri ile paralı askerlerinin saldırılarımızdan sağ kurtulacağı anlamına gelmez.” dedi.

Abu Dabi yönetimi, BAE güçlerininin bir bölümünün Yemen'den çekileceğini bildirmişti.

Askeri uzmanlara göre ,Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri Yemen halkına karşı 2015'te başlattığı askeri saldırılardan herhangi bir başarı elde etmemiştir.