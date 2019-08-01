Yemen'den ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırım kararına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine dahil etmesine tepki gösterdi.

El-Husi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür yaptırımlar İranlıları uyarmaktadır ve onların ABD ile herhangi bir müzakere yapmadan önce aldıkları kararlarını tekrar gözden geçirmelerini sağlar."

El-Husi, Zarif’e seslenerek “ABD'liler, daha önce Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi ile diğerlerine yaptırım uygulayarak, amaçlarına ulaşamamışlar. Bu nedenle onların kurnazlığı size de zarar vermeyecek” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.