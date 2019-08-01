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1 Ağustos 2019 - 11:42

Yemen'den ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırım kararına tepki

Yemen'den ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırım kararına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine dahil etmesine tepki gösterdi.

El-Husi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür yaptırımlar İranlıları uyarmaktadır ve onların ABD ile herhangi bir müzakere yapmadan önce aldıkları kararlarını tekrar gözden geçirmelerini sağlar."

El-Husi, Zarif’e seslenerek “ABD'liler, daha önce Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi ile diğerlerine yaptırım uygulayarak, amaçlarına ulaşamamışlar. Bu nedenle onların kurnazlığı size de zarar vermeyecek” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

News Code 1880279
Ruya FEREYDUNI

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