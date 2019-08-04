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4 Ağustos 2019 - 09:58

Riyad son yenilgilerden sonra kararlarını gözden geçirmeli

Riyad son yenilgilerden sonra kararlarını gözden geçirmeli

Yemen Ensarullah Hareketi Siyası Büro üyesi Ali el-Kahum, "Eğer ABD Suudi Arabistan’ı desteklemeseydi, Yemen'e saldırmaya cesaret edemezdi.” 'fadelerinde bulundu.

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyası Büro üyesi Ali el-Kahum Yemen sınırında ülkenin ordusu ve gönüllü halk güçleri tarafından denge sağlandığını söyledi.

Yemen ordusunun askeri gücünün bu ülkede süren 5 yıllık savaş sırasında arttığına dikkati çeken Kahum “Suudi Arabistan, Yemen halkına başlattığı saldırılarına son vermeli. Eğer ABD Suudi Arabistan’ı desteklemeseydi, Yemen'e saldırmaya cesaret edemezdi.” ifadelerinde bulundu.

Kahum ayrıca, “Suudi Arabistan’ın uğradığı yenilgileri ardından kararlarını gözden geçirmesi gerekiyor.” dedi.

News Code 1880331
Ruya FEREYDUNI

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