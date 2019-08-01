Yemen ordusundan Suudi Arabistan'a balistik füze operasyonu

Russia Today’in haberine göre, Yemen ordusuna ait füze birimiyle bu ülkenin gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan’daki Ad-Dammam askeri üssünü balistik füzeyle hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri konuya ilişkin larak “Suudi Arabistan’ın derinliklerini hedef alan bu gelişmiş uzun menzilli füze, birliklerimizin füze gücü alanında yeni bir deneyim olarak kabul ediliyor” dedi.

Seri, söz konusu operasyonun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yemen’e yönelik cinayetlerine karşılık olarak yapıldığını söyledi.