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5 Ağustos 2019 - 16:35

BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı!

BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından Türkiye'deki vatandaşlarını ülkelerine dönmek istediklerinde telefonlarının SIM kartlarını iptal etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını ülkelerine dönmek istediklerinde SIM kartlarını iptal etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Gerekçe olarak ise 'güvenlik' gösterildi.

Twitter'da yapılan paylaşımda, "Türkiye'de bulunan vatandaşların dikkatine! Dönüşe geçmeden önce başkaları tarafından şüpheli işlemlerde kullanılmaması için telefonların SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz. Böylelikle yasal soruşturmaya uğramayacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Habertürk

News Code 1880366
Azar MAHDAVAN

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