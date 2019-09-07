İran yabancı bir gemiye el koydu

Umman Denizi'nde Hürmüzgan eyaleti Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el konuldu. Yürütülen operasyonda söz konusu gemiden 283 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Umman Denizi'ne kıyısı olan Sirik kentinin yakınlarında yürütülen operasyonda geminin Filipin uyruklu 12 mürettebatı tutuklandı.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaletine çekildi.

Geçtiğimiz ayda Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurmuştu.