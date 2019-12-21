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21 Aralık 2019 - 12:31

Hint Okyanusu'nda Türk Bayraklı gemide bıçaklı saldırı

Hint Okyanusu'nda Türk Bayraklı gemide bıçaklı saldırı

Türk Bayraklı İnce Karadeniz adlı gemi Hint Okyanusu'nda kanlı bir olaya tanık oldu. Gemi kaptanı makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayarak gemide hayatını kaybetti.

Türk gemisi, Endonezya’nın Semerang limanında yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Kaptan Bora Ekşi , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken, olaya engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı.

Kaptan gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından yakalanırken, geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan denizcilik şirketi ise Hint sahil güvenliğinin duruma müdahale etttiğini duyurdu.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

NTV

News Code 1883243

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