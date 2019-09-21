ABD'den Fars Körfezi'ne asker sevkiyatı kararı

Sky News'a göre, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı korumak amacıyla ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı, ülkesinin Suudi Arabistan'ı korumak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 adet SİHA ile vurduklarını açıklamıştı.
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