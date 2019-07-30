Tahran'da İran-BAE Sahil Güvenliği Toplantısı

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetleri arasındaki sahil güvenliği toplantısı, bugün Tahran’da yapılacak.

BAE sahil güvenlik yetkililerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin bu sene 6’ncısı düzenlenecek İran-BAE Sahil Güvenliği Toplantısı’na katılmak üzere Tahran'a geldiği belirtildi.

Bu toplantıda İran ile BAE arasındaki sınır işbirliği, iki ülke vatandaşlarının sınırdan izinli veya kaçak geçişi ve iki ülkenin sahil güvenlik birlikleri arasında bilgi paylaşımı ile ilgili konular ele alınacak.

5. İran-BAE Sahil Güvenliği Toplantısı, 22-23 Ocak 2013 tarihinde Tahran’ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.