Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Zarif ile görüştü

Parstoday'da yer alan habere göre, Bakan Zarif görüşmede Tahran ile Yeni Delhi'nin muhtelif alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Zarif ayrıca Keşmir sakinlerinin durumu hakkında endişelerini dile getirerek, bu bölge sakinleri için durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı da, Tahran ziyaretinin amaçlarına dikkat çekerek, Zarif ile ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve iki tarafı ilgilendiren diğer konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Hint yetkili İran-Hindistan 16. siyasi istişareleri için Tahran'da bulunuyor.

Hindistan, İran'ın büyük petrol müşterilerinden sayılıyor.