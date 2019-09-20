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20 Eylül 2019 - 11:08

Zarif: ABD için Arapların petrolü kanlarından daha değerli

Zarif: ABD için Arapların petrolü kanlarından daha değerli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün sabah attığı twitte, Yemen’de yapılan cinayetleri sıralayarak ABD’nin Yemen politikasını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün sabah sosyal medya Twitter üzerinden Yemen’de yapılan cinayetleri sıralayarak ABD’nin Yemen politikasını eleştirdi.

Bakan Zarif’in paylaşımında şu ifadere yer verildi:

“ABD’nin siyaset dili: Arapların petrolüne karşılık olarak Arapların kanı.

-Yemen’e yönelik 4 yıl pervasız hava saldırısı.

-20 milyon Yemenli için yetersiz beslenme sorunu.

-2.3 milyon için kolera hastalığı.

-Savaş suçluları için (cinayet yapma konusunda) tam yetki.

Bunlara karşın, Yemenlilerin Suudi Arabistan petrol tesislerine karşı telafi amaçlı yaptığı misilleme eylemi 'kabul edilemez bir savaş nedeni' anlamına geliyor!"

News Code 1881287

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