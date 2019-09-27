ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Alice Wells, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin yapıldığı New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki geniş kapsamlı telekomünikasyon kısıtlamalarının ve günlük yaşamı kısıtlayan güvenlik önlemlerinin kaldırılması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Cammu Keşmir'deki tutuklamalarla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Wells, "Kısıtlamaların kaldırılması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini görmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Trump arabulucuk yapmaya istekli"

Wells, eğer her iki taraf (Hindistan ve Pakistan) da isterse ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu belirtti.

New York'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen Trump, Pakistan ve Hindistan'a Keşmir konusunda uzlaştırma ya da arabuluculuk önerdiğini açıklamıştı.