Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

AA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 389 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarına göre, Harem-i Şerif'i ziyaret eden Filistinli öğrencilere Rahmet Kapısı bölgesinde açıklamalarda bulunan bir Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İbrani takvimine göre pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail güçleri eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.