İran-Tacikistan cumhurbaşkanları bir araya gedi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Azerbaycan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.
Görüşmenin detaylar açıklanmadı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Azerbaycan'da bir araya geldi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Azerbaycan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.
Görüşmenin detaylar açıklanmadı.
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