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4 Tem 2025 13:34

İran-Tacikistan cumhurbaşkanları bir araya gedi

İran-Tacikistan cumhurbaşkanları bir araya gedi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Azerbaycan'da bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Azerbaycan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylar açıklanmadı.

News ID 1928420

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