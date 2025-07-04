İlk yabancı uçak İmam Humeyni Havalimanı'na indi

12 gülük savaşın ardından ilk yabancı uçak İmam Humeyni Havalimanı'na indi.

Flydubai Tahran'a bugün gerçekleşen FZ1930 sefer sayılı uçuş, 20 günlük bir aradan sonra uluslararası uçuşların yeniden başlamasının başlangıcı oldu.

Kurumlar arası koordinasyon ve havacılık sektörü paydaşlarının çok sayıda toplantısı sonucunda, Sivil Havacılık Teşkilatı Koordinasyon Komitesi'nin onayıyla ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik ve emniyet incelemeleri sonucunda, Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanları ile ülkenin kuzey, doğu, batı ve güneyindeki havalimanları yeniden faaliyete geçirilerek uçuş hizmeti vermeye hazır hale getirilmiştir.

Açıklamaya göre ülkenin İsfahan ve Tebriz havalimanları hariç tüm havalimanlarından iç ve dış hat uçuşları gündüz 5-18 saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.

İran'da 12 günlük savaş nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.