Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarına gözaltı

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karalar ve Tutdere'nin, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrakların incelenmesi sonucunda gözaltına alındığını duyurdu.

Aktaş, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken "pişmanlık" gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine geçen ay serbest bırakılmıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Karalar, sosyal medya hesabından "Bu sabah Gebze'de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" notuyla paylaştığı videoda, şunları dile getirdi:

"Sevgili kardeşlerim, ben bugün Gebze'deyim, ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler. Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üçkağıtla işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan mutlaka hesap soracaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, resmi sosyal medya hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Siyasi intikam amacıyla yargıyı sopa yapanların derdi hukuk değil, kendi iktidarlarını korumak. Millet iradesine darbe vuran bu kirli düzene asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.