Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu’nun kayıpların 42'nci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1982'de kaçırılan İranlı diplomatlar Muhsin Musevi, Ahmed Mutevessiliyan, Kazım İhvan ve Taki Rastegar Mukaddem'in "İsrail'in paralı askerleri tarafından kaçırıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, ''Siyonist rejim, geçmişte işlediği suçlardan dolayı güvende olmadığını, herhangi bir saldırganlığın rejimin çöküş sürecini hızlandırdığını bilmelidir.’’ denildi.

Devrim Muhafızları, Beyrut’ta 1982 yılında kaçırılan dört diplomatının akıbetinden İsrail rejimini sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail'in 1982'deki Lübnan işgali sırasında kaçırılan diplomatlarının akıbetinin ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu.

Diplomatların Lübnan topraklarında kaçırıldıktan sonra İsrail’e teslim edildiğine dair elde edilen kanıtları teyit eden Bakanlık, uluslararası kurumlara iş birliği çağrısı yaparken, ortak bir araştırma komitesinin kurulmasını talep etti.

İranlı diplomatlar, 5 Temmuz 1982'de araçla Beyrut'a giderken bir kontrol noktasında İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler tarafından durdurulmuş ve İranlılardan bir daha haber alınamamıştı.

