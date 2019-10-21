Azerbaycan’dan Avrupa Birliği'ne yanıt

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Bakü’deki olaylara ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan'da toplanma özgürlüğü vardır. Avrupa Birliği tarafından onlarca kişinin gözaltına alındığına dair yayınlanan açıklama gerçeği yansıtmıyor. Yasadışı bir şekilde düzenlenen protestoda yakalananların çoğu resmi uyarının ardından serbest bırakıldı.” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumartesi günü hükümet karşıtı protesto yapılmıştı.