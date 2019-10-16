Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesine katılmak üzere Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Ceenbekov’un davetini kabul eden Aliyev, 2020 yılında Kırgızistan’ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Ceenbekov ile Aliyev’in görüşmesi konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Siyaset Daire Başkanı Daniyar Sıdıkov, görüşmenin verimli olduğunu vurguladı.

Sıdıkov, Kırgızistan’da Aliyev’in adında okullar ve kreşler açılacağını sözlerine ekledi.

Sıdıkov, “Haydar Aliyev adını taşıyan okulun Bişkek’teki Kök Car ilçesinde inşa edilecek. Okul 550 öğrenci için tasarlanmıştır. Okulun tasarımı ve inşaatı süresince geçici kullanım için 2.24 hektarlık bir arsa Azerbaycan tarafına devredilecektir.” dedi.

Sıdıkov ayrıca, Ceenbekov ve Aliyev'in ilgili makamlara olası tüm işbirliği yollarını çözmeleri konusunda talimat verdiğini belirtti.

Kaynak: Kabar.kg