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23 Ekim 2019 - 09:53

Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Azerbaycan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Başkan Yardımcısı Alirıza Müizzi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak için Perşembe günü Bakü'yü ziyaret edeceğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (IRNA) göre, Ruhani'nin bu toplantıda konuşma yapmasının yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ilişkileri ele alacağını dile getiren Müizzi, 'Bu görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinde öneml meseleleler ve ortak anlaşmalarla planlar konusunda değerlendirmeler yapılacak' ifadesini kullandı.

Azerbaycan, 2019-2022 arası Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanlığı'nı yapmaktadır.

News Code 1882012

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