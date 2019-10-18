Azerbaycan: Karabağ konusunda Ermenistan’la diyalog sürecek

İzvestiya’ya verdiği röportajda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, “En son kendileriyle bir ay kadar önce ABD’de görüştük. AGİT Minsk Grubu aracılığıyla Ermenistan’la New York’ta gerçekleştirdiğimiz görüşme, dürüst olmak gerekirse beni bir nebze hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasını yaptı.

Memmedyarov, “Eğer ileriye doğru adımlar atabilmek ve bu ihtilafa gerçek bir siyasi çözüm getirmek istiyorsak, en sevdiğim kavramlardan birisi olan ‘esaslı müzakereleri’ gündeme getirmeliyiz ki bu esas doğrultusunda konuşmalar yapılabilsin. Evet, birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak Minsk eş başkanları bir noktada lafı, temas hattında askeri operasyonlara getirdi” ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki temas hattındaki durumun oldukça hararetlenmesine rağmen müzakerelerin yıllardır sürdüğüne değinen Memmedyarov, “Objektif olmak gerekirse, görüşmeler Prag’da başladı, sonra Madrid Prensipleri sonucu geldi, ancak tüm bu süreç içinde bölgedeki durum oldukça sıcaktı. Buna rağmen sorunları çözebildik, ileriye doğru adım attık, askerlerin kışlaya dönmesi ve yerinden edilen insanların tekrar yuvalarına geri dönmesi gibi mevcut sorunları da nasıl çözebileceğimize dair ciddi görüşmeler gerçekleştirebildik. Bunun ardından geriye kalan tüm sorunları çözmek mümkün oldu” dedi.

‘Hiçbir yere gitmiyoruz’

Dışişleri Bakanı, “2008 yılında Madrid Prensipleri’nde, daha sonra 2010 yılındaki yenilenmiş versiyonunda ve ardından Kazan belgesinde belirtilenler… Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor, ancak bunlar prensipte müzakereler için temel oluşturuyor. Biz de eş başkanlara her daim aynı şeyi söylüyoruz: Hiçbir yere gitmiyoruz, oturup Erivan’la bugün masada olan belge doğrultusunda esaslı müzakereler gerçekleştirmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik