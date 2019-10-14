Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

TRT Avaz'a göre, toplantının ana konusu, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Geliştirilmesi" olan Zirve kapsamında üye ülkelerin ekonomiden sorumlu bakanlarının katılımıyla yarın Türk Konseyi İş Forumu da yapılacak. Aynı gün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonunda Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi Salı günü yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenecek Zirve'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.