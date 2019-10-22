Suriye ordusunun Haseke’deki ilerleyişi sürüyor

Suriye Arap Ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde birliklerini konuşlandırmayı sürdürüyor.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde birliklerini konuşlandırmayı sürdüren Suriye ordusu birlikleri, Haseke iline bağlı Tel Tamer'in batısındaki Al-Kozaleya köyüne girdi.

Suriye ordusu ayrıca teröristlerin saldırılarına karşı koymak için, Cezire bölgesi ile Halep’in kuzeydoğusundaki Menbiç kenti kırsalında birliklerini konuşlandırmayı sürdürüyor.

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde operasyon başlatmıştı.