İran'dan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek

Parstoday'ın haberine göre, Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud'u kabul eden İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istediğini ve başka ülkelerle müzakerelerinde aynı görüşü desteklediğini vurguladı.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud da, Türkiye'nin Suriye topraklarında düzenlediği operasyona işaret ederek, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarının sürdüğünü ve Türkiye ordusunun Suriye topraklarının derinliğine güçler gönderdiğini söyledi.

Mahmud ayrıca İran'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin oluşturmak istediği "güvenli bölgenin" kurulmasına engel olunması gerektiğini ifade etti.