  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Ekim 2019 - 13:54

Irak: Suriye'den gelen askerlerin Irak'ta kalması için onayımız yok

Irak: Suriye'den gelen askerlerin Irak'ta kalması için onayımız yok

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

Irak Başbakanlığı’na bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildAçıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil" ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1881978

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler