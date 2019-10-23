Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu konusunda güzel haberler geliyor

AA'da yer alan habere göre, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurmuştu.