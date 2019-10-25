Suriye'den Türkiye'ye sert tepki

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Suriye oturumunda konuştu.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Caferi, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı olarak 9 Ekim’de Suriye’ye karşı saldırı başlattığını hatırlatarak, bunun BMGK kararları, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Konferansı ve Astana Anlaşması’nın sonuçlarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Caferi, “Türk saldırısı sonucunda bazı Suriye toprakları işgal edildi. Bu saldırı yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Binlerce vatandaş evlerinden oldu ve okullar, enerji santralleri ve barajlar dahil altyapıya ağır hasar verdi.” dedi.

Suriye’nin Türkiye'nin saldırganlığını şiddetle kınadığını aktaran Caferi, “Erdoğan'ın saldırılarını haklı çıkarma girişimini şiddetle reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Başar Caferi, “Türkiye, Suriye'ye on binlerce yabancı terörist getirdi ve onlara silah sağladı. Suriye’nin petrol, antika eşya, buğday ve fabrikalarını çaldı.” diye konuştu.

