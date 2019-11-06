ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Gordon Sondland'ın ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

Yayımlanan metinlere göre Volker, Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden ve ailesinin konusunun açılmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Söz konusu görüşmenin iç siyasette etkisinin büyük bir hal aldığını vurgulayan Volker, bu görüşmenin ABD-Ukrayna ilişkilerini etkilediğini de kaydetti.

Volker ayrıca Trump'ın Biden ailesine yönelik Ukrayna ile ilgili iddialarının da gerçeği yansıtmadığına inandığını dile getirdi.

Sondland ifadesini değiştirdi

Öte yandan, AB Temsilcisi Sondland'ın Temsilciler Meclisinde 17 Ekim'de verdiği ifadeyi dün değiştirdiği ortaya çıktı.

Buna göre Sondland yeni ifadesinde, Ukrayna'ya Biden ailesini araştırması için bir baskının söz konusu olduğunu belirterek, "Büyük bir toplantının ardından Zelenskiy'in Başdanışmanı Andriy Yermak ile görüştüm ve ona eğer kamuya açık bir yolsuzlukla mücadele yayımlamazlarsa, askeri yardımların sürmeyeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

İki Beyaz Saray yetkilisinden Temsilciler Meclisinin ifade çağrısına ret

Bu arada, soruşturma kapsamında Temsilciler Meclisinde ifadeye çağrılan iki Beyaz Saray yetkilisinin de bu çağrıya uymayacakları ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Uluslararası Enerji ve Çevre Kıdemli Direktörü ve Trump'ın Özel Asistanı Wells Griffith ile Yönetim ve Bütçe Ofisi yöneticisi Michael Duffey, bugünkü oturumlarda ifade vermeyecek.

Kongre'den Trump'ın özel kalemine ifade çağrısı

Beyaz Saray yetkililerinin birçoğu Temsilciler Meclisinin ifade çağrılarına uymazken, meclis üyeleri yeni isimlere ifade çağrısı göndermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Trump'ın Özel Kalemi Mick Mulvaney ifadeye çağrıldı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: Rudaw