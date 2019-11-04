İran'da ABD bayrağı yakıldı

13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle Tahran başta olmak üzere İran'ın dört köşesinde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenlendi.
“Emperyalizme Karşı Mücadele Amerika Çöküşünün Başlangıcı” temasıyla Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde düzenlenen gösteri sırasında Washington yönetiminin dünya çapındaki cinayetlerine tepki olarak Amerikan bayrağı yakıldı.
Tahranlıların yoğun katılımıyla düzenlenen gösteride “Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" sloganları atıldı.
yorumunuz