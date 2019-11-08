Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası

New York'taki mahkeme, Trump Vakfı’nda gaziler için toplanan bağışların 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanıldığına hükmetti.

New York Başsavcısı Letitia James, vakfın başında yer alan Donald Trump Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump'ın yardım kuruluşlarının görevleri ile ilgili "zorunlu eğitime" katılmayı kabul ettiklerini kaydetti.

Karara itiraz eden Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda Newyork Başsavcısını "bulunduğu kurumu kasten siyasi amaçları için kullanmakla" suçladı.

Manhattan'daki mahkemenin yargıcı Saliann Scarpulla, Trump'ın 2 milyon doları, kendisiyle ilişiği olmayan diğer 8 yardım kuruluşlarına ödemesine karar verdi.

Donald J. Trump Vakfı, kurumun siyasi çıkarları için kullanıldığı suçlamaları üzerine 2018 yılında kapatılmıştı.

Mahkeme, Trump ve en büyük üç çocuğunun idare ettiği yardım kuruluşlarının siyasi faaliyetlerde bulunamayacağına hükmetti.

Kayank: Euronews