Trump'ın İran ile müzakere beklentisi boş bir hayaldir

13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle Tahran’da düzenlenen Amerika karşıtı protestolar sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, “Bugün bizim için tarihi bir gündür. ABD’yi bölgeden çıkarana ve bu ülkenin müdahalelerini etkisiz hale getirene kadar epmeryalizme karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rızai, ABD’nin İran halkına karşı uyguladığı yaptırımlara değinerek, “İran olarak bu yaptırımlardan asla korkmuyoruz. İran halkı 40 yıl boyunca bu yaptırımların en katısını yaşamıştır. ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı yetkililerle müzakere beklentisi boş hayalden bir şey değil” değerlendirmelerinde bulundu.