Trump'tan 'infazcı' askerlere af

Euronews'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Clint Lorance, Mathew L. Golsteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affettiği bildirildi.

Askeri cezaevinde 19 yıllık hapis cezasını çeken Clint Lorance, iki sivili öldürmekten suçlu bulunmuştu. Maj. Mathew L. Golsteyn, Afganistan’da Taliban’ın bombacısı olduğu tahmin edilen bir silahsız bir sivili öldürmek suçundan yargılanıyordu.

Savaş suçu ile yargılanan Edward Gallagher ise cinayet suçlarından beraat ederken, daha hafif başka bir suçtan hüküm giymişti.

Amerikan basınına göre bu kararlar, Trump’ın başkomutan sıfatıyla yetkisini, askeri yargıda da göstermek istediğini ortaya koyuyor.