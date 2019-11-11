Trump uzun süredir İran’la telefonda görüşmeyi bekliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde bölgesel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik Husi’nin "Eğer İsrail Yemen’e saldırırsa ona sert yanıt verilecektir" açıklamasına dikkati çeken Hasan Nasrullah, "Bu açıklamanın önemi 5 yıldır büyük ordularla savaşan bir lider tarafından dile getirilmesidir. Yemen, günümüzde füzeden İHA’lara kadar en gelişmiş silahlara sahiptir. Ayrıca bu silahları kullanacak kadar da cesurdur" ifadesini kullandı.

Nasrullah, "Yemen, Direniş Ekseni’ne güç katmıştır. Bu çok önemli bir gelişme. Hem düşman hem de Direniş güçleri bu konunun önemini biliyor. Sana’da binlerce kişi saatlerce Ensarullah Lideri’nin konuşmasını bekliyor. Bunun çok önemli bir siyasi mesajı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Lideri, İran’ın ABD yaptırımları karşısında dik bir duruş sergilediğini ve Trump’ın İran politikasının başarısız çıktığını belirterek, "Günümüzde bazı bölge ülkelerinin tavrı değişmiştir. Herhangi bir ülkenin ismini vermeyeceğim, ama bazı ülkeler İran aleyhine çalışıyorlardı. Tehdit, baskı, yaptırım ve İran’ı müzakere masasına çekmek için kullanılan tüm yöntemler ABD’nin işine yaramdı. Trump çoktandır telefon başında İran’la görüşmeyi bekliyor" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Trump’ın tüm hesaplamaları petrol ve para çerçevesinde. ABD’nin nasıl Doğu Fırat’tan çıktığını ve sadece petrol sahalarında bazı askerleri beklettiğini herkes biliyor." diye konuştu.