Hasan Nasrullah: İran her türlü saldırıya cevap verebilir

Parstoday'e göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Amerikalıların Lübnan'da gösterilerin başladığı daha ilk günlerden itibaren bu gösterileri Lübnan Hizbullah hareketi aleyhinde kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Nasrullah, terör rejimi İsrail başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'daki gösterilerin Hizbullah'a yönelik desteğin azalması için tarihi bir fırsat olduğuna dair iddiasının ardından Amerikalıların da benzeri açıklamalar yaptığı ve tutum sergilediğini belirterek, Hizbullah'ın İsrail ve ABD'nin Lübnan ve bölgedeki şom emellerini engellediğini ve onların Hizbullah'a düşmanlığının da bundan kaynaklandığını söyledi.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Amerikalıların İran'a yönelik baskı yapmak için, Lübnan, Irak ve hatta Yemen'deki hadiseleri İran'la irtibatlandırdıklarını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Nasrullah, terör rejimi İsrail'in İran'a yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın cevap vereceğini belirterek, zira İran'ın böyle bir duruma sessiz kalacak bir ülke olmadığını söyledi.

Nasrullah, İran'ın Lübnan'ın içişlerine karıştığı yönündeki iddialarının da kabul edilemez olduğunu belirtirken başbakan Saad Hariri'nin istifasının Lübnan'ın maslahatına uygun olmadığını söyledi.