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18 Kasım 2019 - 11:09

Trump ile Macron İran'ı konuştu

Trump ile Macron İran'ı konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile İran başta olmak üzere Suriye ve NATO Liderler Zirvesi konusunu görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin açıklamasına göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı.

Twitter üzerinde açıklama yapan Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ile İran, Suriye ve Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ni konuştuğunu belirtti.

Amerikan basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 2-4 Aralık'ta Birleşik Krallık'a resmi ziyaret yapacak.

Trump ile Macron son günlerde İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili attığı dördünücü adımı da telefonda görüşmüştü.

News Code 1882485

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