İran'dan Yemen'in toprak bütünlüğüne destek

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed el-Deylemi ile görüştü.

Parstoday'e göre, Emir Abdullahiyan, dün Amerika ve siyonist İsrail rejiminin bölge ülkelerinin parçalanması için şom planlarına temasla, İran'ın siyaseti bölgede güvenlik ve istikrarın yerleşmesi, bütün ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve düşmanların her türlü parçalayıcı ve fitneci girişimlerinin önlenmesine vurgu yaparak, İran'ın Yemen'in birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, Yemen'in İran'da yeni büyükelçisine başarılar dilerken Yemen halkının işgalciler ve savaş yanlılarına karşı verdiği kahramanca direnişi tebrik ederek, Yemen halkının direnişi, mücadelesi ve inancının saldırganların hedeflerine ulaşmasını önlediği gibi onların Yemen'den çıkmaktan başka çarelerinin olmadığı gerçeğini de görmelerine vesile olduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, açıklamasının devamında Yemen'de insani facia ve bu ülke halkına yapılan büyük cinayetlere temasla bu ülkenin ayrıca abluka altında tutulmasının kabul edilemez insanlık dışı bir girişim olduğunu kaydetti.

Söz konusu görüşmede Yemen'in Tahran Büyükelçisi de, İran İslam Cumhuriyeti’nin desteklerine teşekkür ederken, İran'da bulunduğu sürece ikili ilişkilerin istenilen düzeylere gelmesini ümit etti.

Deylemi, Yemen ve bölgesel gelişmelere işaret ederek, Yemen Milli hükümetinin Yemen halkının istekleri doğrultusunda hareket edeceğini belirtti.