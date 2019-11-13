Dev maç öncesi Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Irak'a uyarı

İran Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri C Grubu 4. maçında yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da Irak ile karşılaşacak. Oynanacak mücadele yarın İran saatiyle 17.30'da başlayacak.

Irak’ta tırmanan gerginlik nedeniyle ülkenin güneyindeki Basra kentinde yapılması beklenen İran-Irak maçı FIFA’nın kararıyla Ürdün’e taşınmıştı.

Bu önemli maç öncesi Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Irak Federasyonu'na karşılaşmada herhangi bir siyasi etkinliği durdurma emri verdi.

Irak Futbol Federasyonu, AFC'nin İran-Irak maçı sırasında Iraklı milli futbolcuların yüzlerini maskelerle örtmemeleri konusunda uyardığını açıkladı.

Maske takma, Irak'taki protestoların sembollerinden biridir.