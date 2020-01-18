İran, AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacak

İran'ı temsil eden Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımları AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmama kararı aldı.

Persepolis Spor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Hasan Ensariferd, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar veren Asya Futbol Konfederasyonu’na (AFC) tepki gösterdi.

FIFA'nın itibarı tehlikede

AFC'nin siyasi kararına kesinlikle karşı çıkacaklarını belirten Ensariferd, “AFC ve FIFA'nın futbol sloganlarıyla aykırı olan siyasi konulara başvurmasından şaşırdım. İran, Batı Asya'nın en güvenli ülkelerinden biri. FIFA akıllıca davranmalıdır. FIFA'nın itibarı tehlikede" dedi.

Ensariferd ayrıca, "Suudi Arabistan Yemen ile savaş halinde, Yemen’ın insansız hava araçları (İHA) her an Suudi Arabistan'ı vurabilir. Suudi Arabistan için neden bölye bir karar alınmıyor?” diye konuştu.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti.

'İran, rakiplerini ağırlamaya her açıdan hazırdır'

Öte yandan İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Ali, konuya ilişkin açıklamasında, "İran, rakiplerini ağırlamaya her açıdan hazırdır. Geçen yıllarda da bunu defalarca ispatlamıştır. İran Spor ve Gençlik Bakanı da hükümeti temsilen burada oynanacak maçlarda gerekli güvenliğin sağlanacağı konusunda AFC'ye yazılı teminatta bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran'ı Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımları temsil edecek.