  1. Siyaset
20 Kasım 2019 - 16:48

İran'dan ABD'nin müdahaleci tavrına sert tepki

İran'dan ABD'nin müdahaleci tavrına sert tepki

İran, ABD'nin müdahaleci tavrı konusundaki itirazlarını iletmek için Washington'un İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi ABD'nin müdahaleci tavrı için İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran karşıtı tutumuyla ilgili İsviçre Büyükelçisine birer itiraz notası verildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’li yetkililerin sözde İran halkına destek mesajını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirmişti.

 Zarif, Bay Pompeo'nun ilk önce İran halkına karşı ilan edilen terör eylemleri ve insanlığa karşı işlenen suçlardan hesap vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

News Code 1882557

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