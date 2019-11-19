ABD'li yetkililerin destek mesajı utanç verici bir yalan

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’li yetkililerin sözde İran halkına destek mesajını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirdi.

ABD’li yetkilerin iddialarına tepki gösteren Zarif, “Yaşlı insanlar ve hastaların yanı sıra sivillere bile yiyecek ve ilaç ulaşımını engelleyen bir rejim, İran halkını desteklediğini asla iddia edemez.” dedi.

"Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur" ifadesini kullanan Zarif, Bay Pompeo'nun ilk önce İran halkına karşı ilan edilen terör eylemleri ve insanlığa karşı işlenen suçlardan hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bunlara ilave olarak Bakan Zarif, "ABD'nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir irade göstereyen ülkeler şu anda kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına destek veriyor. Bu ülkeler, yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." diye konuştu.