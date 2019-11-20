İranlı yetkili kargaşacıların enerji sahasındaki planını açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün gerçekleşen bakanlar kurulu sırasında basın mensuplarına konuştu.
İran'daki son olayları değerlendiren Rebii, “Kabine toplantısında kargaşacı grupların Aseluye’de dinamitle patlatma planına dair istihbari bilgeler sunuldu.” dedi.
Rebii, “İran’da sosyal kriz yaratmak isteyen çevrelere mensup kargaşacı kişilerin Aseluye’ye giden yolu kapattıklarını ve Aseluye’de (ülkenin güneyinde bulunan enerji sahası) vardiya değişimine izin vermediklerine dair bilgiler aldık. Bu grup borulara dinamit yerletirirerek Aseluye’de patlatma planını gerçekleştirmek istemişler.” açıklamalarında bulundu.
Ali Rebii, İran halkının bu eylemlerden kimin kazanç elde edeceğini iyi bildiğine dikkati çekti.
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