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23 Nis 2020 18:45

İsviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İsviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi, ABD donanmasının Fars Körfezi'ndeki kışkırtıcı eylemleri için İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi'nin ABD donanmasının Fars Körfezi'ndeki kışkırtıcı eylemleri için İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.

Musevi, "ABD donanmasının Fars Körfezi'nin kuzeyi ve İran kıyılarındaki yasadışı varlığı dahil olmak üzere ABD kuvvetlerinin tehditleriyle ilgili İsviçre Büyükelçisine birer itiraz notası verilerek, İran’ın resmi itirazını Amerikan makamlarına iletemesi istenildi" dedi.

Notada İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz haklarını güçlü bir şekilde savunurken, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki tüm tehditlere ve yasadışı eylemlere uygun bir şekilde yanıt vereceği konusunda ABD'yi uyardığına dikkati çeken Musevi, "ABD Başkanı Trump'ın dün ileri sürdüğü tehdit edici ve kışkırtıcı iddialarını kınayarak, koronavirüsün tüm dünyayı sardığı mevcut durumda askeri filosunu maceracılık yerine ülkesindeki koronavirüs salgınınıyla mücadele etmek için kullanmasını öneriyoruz" ifadelerinde bulundu.

News Code 1886002

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