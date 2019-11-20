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20 Kasım 2019 - 11:21

İranlı yetkili ülkedeki son olayları değerlendirdi

İranlı yetkili ülkedeki son olayları değerlendirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan son olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu

 İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan son olaylara ilişkin kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “ Ben daha önce bu kargaşaların iki günden fazla sürmeyeceğini söyledim. Demokratik itiraz ile halk karşıtı şiddet arasındaki çizginin derinleştiğini farkettim.” ifadesini kullandı.

Rebii’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Şiddet ve kargaşalar demokratik itirazların sesini marjinalleştirir. Bu marjinalleştirme teröristler ve İran'ın art niyetli düşmanlarının isteği yönündedir.”

Diyaloğun önemine değinen Rebii, "Elitler, akademik topluluklar ve partiler diyalog konusunda lider olabilirler. Diyalog ehlinin elini sıkıyoruz." diye konuştu.

News Code 1882541

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