ABD'nin müzakere mesajı sergilediği yaklaşımla çelişkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Tahran'da 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu törende yaptığı konuşmada ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkarak İran’a uyguladığı ekonomik baskılarına değinerek, “ABD’li yetkililer en zor ekonomik baskı uygulayarak bizim bu yılın sonuna kadar diz çökmemizi düşünüyordu. Yalnızca ABD değil, diğer ülkeler de aynı fikirdeydi” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran halkı tüm yaptırımlara ve ekonomik baskılara rağmen onurlarını koruyarak zorlukların üstesinden geldi ve direnişiyle düşmanın hedeflerine ulaşmasına müsaide etmeyeceğini gösterdi.”

Ruhani, “ABD’lilerin müzakere için özel olarak gönderdikleri mesajlar genelde sergiledikleri yaklaşımla çelişkilidir ve arabulucu olan Avrupalılar da bunu biliyorlar" dedi.