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28 Kasım 2019 - 13:02

Ruhani Moritanya halkının milli gününü kutladı

Ruhani Moritanya halkının milli gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Moritanya Milli Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Moritanya halkının milli gününü kutladı.

Moritanya Milli Günü dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani’ye tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki ilişkilerin iki ülkenin halkının menfaatleri yönünde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

 Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1882750
Ruya FEREYDUNI

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