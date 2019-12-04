Rusya'dan ABD'nin nükleer anlaşma tutumuna eleştiri

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, ABD’nin İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer alnaşmadan çıkmasını eleştirdi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD'nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesi ve BM Güvenlik Konseyine aldırış etmemesi, BM tabanlı sistemin tamamı için büyük bir sorun.” ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018’de İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı almış. Mevcut anlaşmayı sert bir dille eleştiren Trump, İran’a yönelik yaptırımları yeniden hayat geçirmişti.